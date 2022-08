Vorarlberger Bier wird noch heuer teurer werden

Gehaltsverhandlungen werden sich auswirken

Der Energiesektor ist aber nicht der einzige Preistreiber: Auch das Transportwesen wird immer teurer, zudem muss auch für einige Ingredienzien mehr gezahlt werden als noch vor Kurzem. So sei etwa Malz heute doppelt so teuer wie vor einem Jahr, berichtet Dorner. Und was noch hinzukommt: Die bevorstehenden Gehaltsverhandlungen im Herbst. Auch das wird sich wohl auswirken.