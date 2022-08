Die Gäste kommen, die Probleme bleiben

Immer mehr Beschäftigte, aber es fehlt an Fachpersonal

Dass die Preise im Schnitt um 9% gestiegen sind, scheinen die Konsumenten akzeptiert zu haben. Doch ein großes Problem bleibt der Facharbeitermangel. „Vor allem in der Gastronomie fehlen Köche, Kellner, Hilfskräfte“, so Kraus-Winkler. Bemerkenswert dabei ist, dass die Zahl der Beschäftigten im Tourismus seit Jahren ständig zunimmt (siehe Grafik oben).