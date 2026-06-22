Messis Negativrekord: Drei WM-Elfer vergab nur er!

Nun alleine vor Gyan

Mit dem damals vergeben Elfmeter hatte Messi jedoch mit Asamoah Gyan gleichgezogen. Der Ghanaer war zuvor der einzige Spieler, der WM-Historie gewesen, der zwei Elfmeter (Elferschießen ausgenommen) vergeben hatte. Nun ist der Superstar, der erste Fußballer, dem das gleich dreimal passierte – während er nur zwei verwandelte.