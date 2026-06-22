Hitziger Schlagabtausch um Wiens Schuldenberg

Auch Neos-Abgeordneter Stefan Gara zürnte in Richtung FPÖ: „Wer für jedes Problem denselben Schuldigen benennt, sucht keine Lösungen, sondern Sündenböcke.“ Dass Parteikollege Markus Ornig die Wortmeldungen der Blauen als „Schweinereien unter jedem Niveau“ bezeichnete, brachte ihm sogar einen Ordnungsruf vom SPÖ-Vorsitz des Gemeinderats ein, dem nach einem wilden Durcheinander von Zwischenrufen später noch die Mahnung folgte: „Der Saal hier ist zum Glück klimatisiert – wir sollten es deshalb schaffen, die Betriebstemperatur wieder zu senken.“ Dass die Debatte sich in der Folge mit den einzelnen Budgetposten beschäftigte, half dabei – allerdings bei bereits deutlich gelichteten Reihen.