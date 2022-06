Grazer wollen Musik-Empfehlungen fairer machen

Fairness in Empfehlungssystemen ist schon seit Jahren ein wichtiges Thema in Forschungs- und Entwicklerkreisen. Im Vorjahr publizierte ein Team bestehend aus Forschern von der Technischen Universität Graz, dem Know-Center, den Universitäten Innsbruck, Linz sowie Utrecht (Niederlande) eine Arbeit im Fachmagazin „EPJ Data Science“, in der die Hörgewohnheiten von Nutzern der Musik-Streamingplattform Last.fm untersucht wurden. Es zeigte sich, dass vier Untergruppen bei Empfehlungen benachteiligt wurden, nämlich Anhänger von Hardrock und Metal, Ambient, Folkrock und elektronischer Musik. Das heißt, diese Gruppen erhielten von der künstlichen Intelligenz weit weniger maßgeschneiderte Vorschläge als Mainstream-Hörer.