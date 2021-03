Algorithmen tun sich mit Rock- und Rap-Fans schwer

Hardrock- und Rap-Fans am wenigsten „lesbar“

Das zeigte sich auch bei der Auswertung der Ergebnisse eines von den Forschern erstellten Computermodells, das aufgrund der vielen verfügbaren Daten darauf schließt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Liedvorschläge von vier gängigen KI-Systemen auch auf die jeweiligen Adressaten passen. Am wenigsten „lesbar“ für die KI-Systeme waren dabei jene Hörer von Nicht-Mainstream-Musik, die in Richtung härteren Rock und Rap tendierten. Neben jenen Neigungsgruppen abseits des Mainstreams fand das Team auch eine Gruppe, die vor allem Musik mit akustischen Instrumenten wie Folk hörte, eine weitere Gruppe, die vor allem instrumentale Ambient-Musik hörte, sowie eine Gruppe, die schnellere Electronic-Musik ohne Gesang präferierte.