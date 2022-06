Dank Alexa: Verstorbene lesen Geschichten vor

Funktion soll über Trauer hinweghelfen

Amazon verfolgt seit Längerem das Vorhaben, künstlicher Intelligenz menschliche Züge zu geben. Vor allem in der Corona-Pandemie haben viele geliebte Menschen verloren. Die neue Funktion soll über die Trauer hinweghelfen. „Künstliche Intelligenz kann diesen Schmerz nicht verschwinden lassen, aber sie kann definitiv die Erinnerung am Leben erhalten“, so Alexa-Forschungschef Rohit Prasad. Ein Geheimnis bleibt, wann die neue Funktion für alle Kunden angeboten wird. Ebenfalls unklar ist, wie die Nutzer darauf reagieren und ob die Nachbildung der Stimmen auch authentisch ist.