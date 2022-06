Frankreich: Im Amtsblatt gegen Gaming-Anglizismen

Im „Journal officiel de la République francaise“ veröffentlicht der französische Staat Verlautbarungen aus dem legislativen Bereich. In diesem Amtsblatt hat die Regierung kürzlich eine Richtlinie präsentiert, in der erklärt wird, wie englischsprachige Begriffe aus der Gaming-Welt ins Französische zu übersetzen sind. Die Richtlinien sind für Privatleute nicht verpflichtend, regeln aber den Wortlaut in der offiziellen Kommunikation der Regierung.