Pegasus: Spaniens Geheimdienstchefin entlassen

Die spanische Geheimdienstchefin Paz Esteban ist nach der Bespitzelung von Telefonen katalanischer Separatisten und von Regierungsmitgliedern entlassen worden. Das teilte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Dienstag mit, die in der Affäre ebenfalls unter Druck steht. Robles bemühte sich vor Journalisten jedoch, die Entlassung als einen „Austausch in international schwierigen Zeiten“ an der Spitze des CNI darzustellen.