„Pegasus“: Spanien spionierte Separatisten aus

Es handelt sich um Politiker und Privatpersonen, die maßgeblich am Unabhängigkeitsprozess beteiligt waren, der 2017 in einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum gipfelte. Der damalige und seitdem im belgischen Exil lebende Ministerpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, soll laut Citizen Lab nicht vom Pegasus-Softwareprogramm ausspioniert worden sein, sehr wohl aber Puigdemonts näheres Umfeld, zum Beispiel seine Frau. Noch am Dienstag will Puigdemont in Brüssel eine Pressekonferenz zu den Spionagevorwürfen geben.