Tineco Pure One S12: Besser putzen mit WLAN?

Einfache Bedienung, gelungenes Handling

Die Bedienung erfolgt über einen feststellbaren „Abzug“, der den Saugvorgang startet. Die Leistung regelt man über einen Touch-Sensor an der Geräteoberseite, was im Test zuverlässig funktionierte. Das digitale Display zeigt während des Staubsaugens Statusinformationen an. Die Akkulaufzeit wird sowohl als Prozentsatz der Kapazität als auch als Ladebalken angezeigt. Darunter befindet sich eine Art „Tacho“, der die aktuelle Saugleistung zeigt. Außerdem gibt es WLAN-Verbindungsinfos und bei Wartungsbedarf Benachrichtigungen - also vieles, was auch die App kann, nur dass es direkt am Sauger natürlich praktischer ist.