Sensation und Gruppen-Krimi: Das war die WM-Nacht!

Mit dem Punktemaximum stieg Frankreich auf. „Les Bleus“ entschieden mit einem 4:1 gegen Norwegen auch die dritte Gruppe-I-Partie für sich. Die Skandinavier waren allerdings in Boston nur mit einer „B-Elf“ angetreten, die Stars um Erling Haaland saßen nur auf der Bank. Von dort sahen sie u.a. einen Triplepack von Weltfußballer Ousmane Dembele (7., 20., 32.). Norwegen bekommt es nun mit der Elfenbeinküste zu tun, der zweifache Weltmeister Frankreich mit einem Dritten. Der drittplatzierte Senegal erfuhr erst Stunden nach dem 5:0 gegen den Irak in Toronto vom Aufstieg.