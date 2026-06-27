Krankenhaus Gmünd: Hitzeschlacht um Klage

Das Thema ist politisch brisant: Kann die Stadt Gmünd die Landesregierung klagen und die Weiterführung des Krankenhauses einfordern? Der Streit um die geplante Schließung des Krankenhauses könnte am Sonntag auch juristische Schritte nach sich ziehen. Von 7.30 bis 14 Uhr stimmen die Bürger darüber ab, ob die Stadt rechtlich gegen die Landesregierung vorgehen und die Weiterführung des Spitals juristisch erzwingen soll.

„Keine tragfähige juristische Grundlage“

Ein von der Initiative #LKGmündbleiht engagierter Rechtsanwalt meint – wie berichtet – dass die Chancen dafür ganz gut stehen würden. „Das ist meines Erachtens aus mehreren Gründen nicht haltbar“, meint der angesehene Juristen Dr. Christian Kuhn. Er kommt zu dem Schluss, dass es keine tragfähige Grundlage für gerichtliche Schritte gibt.