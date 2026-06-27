Kranich landete bei Störchen: Suche nach Partner

Der Vogel konnte bei Heiligenkreuz/W. von der Tierhilfe Steiermark geborgen werden, nachdem er dort schon drei Wochen lang herumgeirrt war, er wurde vorerst zur Storchenstation Tillmitsch gebracht. „Wir suchen dringend den Besitzer“, so Haberl. „Weil das Tier in Gefangenschaft auf die Welt gekommen ist und gefüttert wurde, hat es in der Natur keine Überlebenschance. Und weil diese Kranichart monogam mit einem Partner lebt und ihn unbedingt an seiner Seite braucht.“