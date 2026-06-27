Kranich landete bei Störchen: Suche nach Partner

Jungfernkranich, der bei uns nicht heimisch ist, in der Steiermark gefunden – wer ist der Besitzer?
So einen Vogel sehen die Steirer in freier Wildbahn höchstens dann, wenn er auf seinem Rückflug vom Winterquartier irrtümlich falsch abbiegt. Der elegante Jungfernkranich lebt vielfach in russischen Steppen, Sibirien, der Ukraine. „Dieser hier ist auch nicht aus freier Wildbahn, sondern aus einer Zucht, was klar an seiner Beringung erkennbar ist“, weiß Experte Josef Haberl. „Doch all unsere Nachforschungen in Bezug auf seine Herkunft brachten bislang kein Ergebnis.“
Der Vogel konnte bei Heiligenkreuz/W. von der Tierhilfe Steiermark geborgen werden, nachdem er dort schon drei Wochen lang herumgeirrt war, er wurde vorerst zur Storchenstation Tillmitsch gebracht. „Wir suchen dringend den Besitzer“, so Haberl. „Weil das Tier in Gefangenschaft auf die Welt gekommen ist und gefüttert wurde, hat es in der Natur keine Überlebenschance. Und weil diese Kranichart monogam mit einem Partner lebt und ihn unbedingt an seiner Seite braucht.“
Haberl geht davon aus, dass dieser Kranich ausgebüxt ist. Er ersucht den Besitzer, sich umgehend auf der Storchenstation zu melden: 0664/ 5979583.
Bitte dringend Wasserstellen für Wildtiere einrichten
Er hat auch eine riesige Bitte an alle Steirer mit Herz: „Stellen Sie bei der Hitze unbedingt Wasser für die Wildtiere hinaus!“ Das traurige Bild von der nach Wasser dürstenden Taube von einem steirischen Friedhof spricht Bände.
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