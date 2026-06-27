Paragleiter stürzten in Tirol zu Boden: Verletzt!

Der Mann war gegen 8 Uhr vom Startplatz Melchboden im Zillertal zu einem Flug gestartet und hatte im Bereich Obernberg am Brenner gewendet, wie die Polizei mitteilt. Auf dem Rückflug setzte er einen der beiden mitgeführten Rettungsschirme ein. Dieser habe sich laut einem Zeugen auch vollständig geöffnet.