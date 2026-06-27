Video: 5:0! Senegal nimmt den Irak auseinander

Der Senegal hat sich am Freitag bei der Fußball-WM in der Gruppe I mit einem 5:0 (1:0) gegen den Irak in Toronto den dritten Rang gesichert. Der Kantersieg sollte die Westafrikaner auch mit drei Punkten und einem Torverhältnis von +2 ins Sechzehntelfinale befördern, das klärt sich aber erst nach den restlichen Vorrundenspielen.