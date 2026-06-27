Video: Dieser Torwart-Patzer lässt Spanien jubeln!

Spanien hat sich wie erwartet den Gruppe-H-Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gesichert. Der Europameister behielt am Freitag in Guadalajara gegen Uruguay verdient mit 1:0 (1:0) die Oberhand und besiegelte damit das frühe Aus der Südamerikaner. Spielentscheidend war ein Patzer von Tormann Fernando Muslera bei einem Schuss von Alex Baena (42.). Im Sechzehntelfinale wartet auf die Iberer der Zweite der Gruppe J, also Österreich oder Algerien.