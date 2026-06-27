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Olympiasieger lernten die Streif ganz neu kennen

Sport-Mix
27.06.2026 08:30
Der in Westendorf lebende britische Snowboard-Olympiasieger Huw Nightingale (Zweiter von links) ...
Der in Westendorf lebende britische Snowboard-Olympiasieger Huw Nightingale (Zweiter von links) spielte dem schwedischen Skifahrer Felix Monsen (Zweiter von rechts) und Dave Jamieson, Geschäftsführer vom „Londoner“ in Kitzbühel. Sie wurden begleitet von Viktoria Veider-Walder, Geschäftsführerin des Kitzbühel Tourismus.(Bild: Kitzbühel Tourismus)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Einmal im Jahr verwandelt sich die berühmteste Ski-Abfahrtspiste der Welt in einen außergewöhnlichen Golfplatz. Bei der fünften Auflage von „Golf the Streif“ lernten in Kitzbühel Olympiasieger wie David Kreiner (Nordische Kombination), Alessandro Hämmerle, Huw Nightingale (beide Snowboard) und Michael Greis (Biathlon) die Strecke ganz neu kennen. Dabei gab es auf den zwölf Bahnen vom Starthaus bis zum Ziel gleich vier Hole in Ones!

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Traditioneller Auftakt von „Golf the Streif“ war auch in diesem Jahr die Präsentation des offiziellen Plakats für die 87. Hahnenkamm-Rennen, die von 18. bis 24. Jänner 2027 stattfinden. Der Kitzbüheler Ski Club mit Präsident Michael Huber an der Spitze stellte das Siegerwerk des internationalen Plakatwettbewerbs vor.

Roswitha Stadlober, Präsidentin von Ski Austria, Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski ...
Roswitha Stadlober, Präsidentin von Ski Austria, Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski Club, und Peter Kofler, BTV-Geschäftsleiter für Privatkunden Deutschland, mit dem Plakat für die Hahnenkamm-Rennen 2027.(Bild: Kitzbühel Tourismus)

Insgesamt wurden von 138 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt 286 Entwürfe eingereicht. Inashvili Lasha aus Georgien war bereits Sieger des Plakatwettbewerbs für das Poster der Hahnenkamm-Rennen 2024 und überzeugte dieses Mal mit einem Design im Origami-Look, das auch entsprechend gefaltet werden kann.

Zwei prominent besetzte Sportler-Flights
Beim Bewerb galt den beiden prominent besetzten Sportler-Flights besondere Aufmerksamkeit. Mit dabei waren Ski-Ass Linus Straßer, der am Hahnenkamm schon den Slalom gewann,  Ex-Fußball-Teamspieler Lukas Hinterseer, Olympiasieger und Doppelweltmeister David Kreiner (Nordische Kombination) sowie der zweifache Olympiasieger Alessandro Hämmerle.

Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle beim Abschlag aus dem Starthaus der Streif.
Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle beim Abschlag aus dem Starthaus der Streif.(Bild: Kitzbühel Tourismus)

Im zweiten Sport-Flight folgten Snowboardcross-Olympiasieger Huw Nightingale, der schwedische Ski-Weltcupfahrer Felix Monsén mit „The Londoner“-Geschäftsführer Dave Jamieson. Komplettiert wurde das hochkarätige Teilnehmerfeld durch den dreifachen Biathlon-Olympiasieger Michael Greis und den ehemaligen Ski-Weltcupfahrer Fritz Dopfer.

Marina Stütz (re.) nahm mit ihrer Mama bei „Golf the Streif“ teil und schlug dabei ein Hole in ...
Marina Stütz (re.) nahm mit ihrer Mama bei „Golf the Streif“ teil und schlug dabei ein Hole in One.(Bild: Marina Stütz)

Gleich vier Hole in Ones
Auch die frühere österreichische Ladies PGA Tour-Spielerin Marina Stütz spielte mit ihrer Mama die zwölf Bahnen vom Starthaus die Streif runter. Der 33-Jährigen gelang dabei auf der dritten Bahn ein „Hole in One“. Dafür war ein cooles Golfcart aus der Ryder Cup-Edition, das 2023 in Rom Amerikas Co-Kapitän Steve Stricker verwendet hate, ausgelobt. Da aber auch drei anderen Teilnehmern ein Ass gelang, wurde gelost. Da schaute Marina durch die Finger.

Vierstündige Wanderung
Dafür gewann Stütz mit über 330 Metern den Longest Drive-Bewerb, erhielt dafür einen Golf-Gutschein mit Übernachtung. „Mini“, aktuelle Tiroler Staatsmeisterin, genoss den Tag in vollen Zügen: „Es war ein wunderschöner Ausflug mit meiner Mama. Das Ganze war mit einer vierstündigen Wanderung, einem Frühstück im Starthaus, einer Jause auf der Seidlalm und einer Grillerei im Zielhaus verbunden.“ Und auch sportlich lief es. Am Ende gab es für das Team von Marina Platz zwei hinter der siegreichen Mannschaft von Elektro Achorner.

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