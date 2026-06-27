Olympiasieger lernten die Streif ganz neu kennen

Vierstündige Wanderung

Dafür gewann Stütz mit über 330 Metern den Longest Drive-Bewerb, erhielt dafür einen Golf-Gutschein mit Übernachtung. „Mini“, aktuelle Tiroler Staatsmeisterin, genoss den Tag in vollen Zügen: „Es war ein wunderschöner Ausflug mit meiner Mama. Das Ganze war mit einer vierstündigen Wanderung, einem Frühstück im Starthaus, einer Jause auf der Seidlalm und einer Grillerei im Zielhaus verbunden.“ Und auch sportlich lief es. Am Ende gab es für das Team von Marina Platz zwei hinter der siegreichen Mannschaft von Elektro Achorner.



