„Anstalten sollen nun selbst Recruiting betreiben“

Einige konkrete Vorschläge

Man solle lieber vermehrt die Bediensteten, die das System (noch) am Leben erhalten, entlasten. „So könnte man für sie die Parkplatz-Gebühren am Anstaltsareal, die sie bezahlen müssen, übernehmen oder Mehrdienstleistungen sowie Überstunden wieder ausbezahlen, anstatt diese mit Freizeitausgleich abzugelten, dann würden sie auch nicht im Dienstplan fehlen“, schlägt Erhard vor und ist überzeugt: „Sind die Bediensteten motivierter, tragen sie das auch so nach außen, was eine positive Außenwirkung wäre. Das ist die beste Werbung für unser Berufsbild.“