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Möglicher ÖFB-Gegner

„Heldenhafter“ Spieler: Spanier droht das WM-Aus!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 08:32
Yeremy Pino (re.) verletzte sich beim 1:0-Sieg gegen Uruguay.
Yeremy Pino (re.) verletzte sich beim 1:0-Sieg gegen Uruguay.(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Spaniens Yeremy Pino könnte die WM nach der Gruppenphase schon wieder vorbei sein. Der 23-jährige Angreifer von Conference-League-Sieger Crystal Palace war beim 1:0 des Europameisters gegen Uruguay im letzten Gruppenspiel erst nach einer guten Stunde in Zapopan eingewechselt worden.

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In der Schlussphase lag Pino dann mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen. Er beendete die von uruguayischer Seite teils mit Überhärte geführte Partie zwar. „Er hat eine Verletzung, die dazu führen könnte, dass er die (restliche) Weltmeisterschaft verpasst“, sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente aber bei seiner Pressekonferenz.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: GEPA)

Große Schmerzen
Pino soll eingehend untersucht werden. Er habe große Schmerzen, berichtete sein Trainer weiter: „Leider könnte es sich um eine Schlüsselbeinverletzung handeln, wir werden sehen.“ De la Fuente attestierte Pino eine „heldenhafte Leistung“, die Partie durchgezogen zu haben. „Ich bin ihm sehr dankbar, und seine Mannschaftskameraden sind es noch mehr.“

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