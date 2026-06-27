Video: Kap Verde macht das WM-Märchen perfekt!

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat ihre erste große Sensation. Der rund 600.000 Einwohner zählende Inselstaat Kap Verde schaffte in der Nacht auf Samstag in Houston mit einem torlosen Remis gegen Saudi-Arabien bei der WM-Premiere den Aufstieg ins Sechzehntelfinale.