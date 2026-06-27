WM LIVE: Jordanien gegen Argentinien ab 4 Uhr LIVE

Letzter Spieltag in der Gruppe J bei der Fußball-WM 2026: Jordanien trifft auf Argentinien. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Zeitgleich mit dem Duell zwischen Österreich und Algerien um Platz zwei in der Gruppe J kann Argentinien sorgenfrei in sein letztes Vorrundenspiel gehen. Der Titelverteidiger steht als Tabellenerster fest und kann am Sonntag (4 Uhr MESZ) in Dallas gegen Jordanien Leistungsträger im Hinblick auf das Sechzehntelfinale schonen. Gut möglich, dass auch der 39-jährige Lionel Messi gegen den WM-Debütanten, der keine Chance mehr auf den Aufstieg hat, pausiert.
Teamchef Lionel Scaloni hat Rotation angekündigt, Messi kann sich damit vielleicht schon auf ein spezielles Spiel einstellen. Das Sechzehntelfinale der Argentinier gegen den Zweiten der Gruppe H steigt am 4. Juli in seinem „Heimstadion“ in Miami. Der achtfache Weltfußballer und Weltmeister von 2022 spielt seit Sommer 2023 für Inter Miami. Messi hat den Club aus Florida 2025 zum Cupsieg in der MLS geführt, im Stadion ist eine Tribüne nach ihm benannt
Für WM-Debütant Jordanien ist das Duell mit dem aktuellen Weltmeister auch ohne das Treffen mit Messi ein Highlight. Die Mannschaft von Jamal Sellami blieb gegen Österreich (1:3) und Algerien (1:2) ohne Erfolg und will sich gegen Argentinien ehrenvoll verabschieden.
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