Fix: Messi-Entscheidung in der ÖFB-Gruppe gefallen

Bühne frei für die Reservisten

Scaloni wird in seinem mit Stars gespickten Team bisher wenig bis gar nicht eingesetzten Spielern die Chance geben, sich auf der WM-Bühne zu präsentieren. „Die Idee ist, den meisten Spielern eine Chance zu geben, zu spielen. Ich denke, sie haben es verdient“, erklärte Scaloni. Erwartet wird, dass Nico Paz, mit 21 Jahren der Jüngste im Team, statt Messi einlaufen und mit Julian Alvarez das Sturmduo bilden wird. Alvarez war im Vorfeld angeschlagen und hatte bisher Lautaro Martinez den Vortritt lassen müssen. „Ich bin nicht in der besten Form zu den Testspielen gekommen, aber jetzt fühle ich mich wieder sehr gut“, sagte der Stürmer von Atletico Madrid.