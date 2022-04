Supermarkt ohne Personal muss sonntags zu bleiben

Markt wird von Bürgern gut angenommen

In der 2000-Einwohner-Gemeinde wird die „Nahkauf Box“ gut angenommen: Bürgermeister Jochen Hack sieht in dem Nahversorger „ein wichtiges Puzzleteil im Rahmen unserer Weiterentwicklung“. Er freue sich, dass die Bürger einen Nahversorger in der Gemeinde hätten. Auch Rewe betont, mit der „Nahkauf Box“ Versorgungslücken am Land schließen zu wollen.