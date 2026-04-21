Erster Absteiger in der Premier League steht fest

Der erste Absteiger ist fix! Wolverhampton Wanderers muss nach einem Remis von West Ham den Gang aus der Premier League antreten.
Fünf Runden vor Schluss ist die Entscheidung gefallen. Durch das 0:0 von West Ham United bei Crystal Palace von Oliver Glasner ist klar: Die Wolves können den Klassenerhalt nicht mehr schaffen.
Mit nur 17 Punkten ist das Schlusslicht fünf Spieltage vor Saisonende chancenlos – West Ham auf Rang 17 liegt bereits bei 33 Zählern.
Chance am Wochenende vergeben
Dabei hätten die Wolves die Entscheidung zumindest hinauszögern können. Doch am Wochenende setzte es eine klare 0:3-Niederlage bei Leeds United. Die letzte Hoffnung war dahin.
Rückschlag für Traditionsklub
Wolverhampton war 2018 in die Premier League aufgestiegen und spielte zwischenzeitlich sogar international. Nun folgt der sechste Abstieg aus der höchsten englischen Spielklasse. Für die Wolves beginnt damit wieder der Neustart in der Championship.
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