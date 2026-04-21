„Wir sind beim politischen Islam zu naiv“

Schlagabtausch mit Trump

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte zuletzt auch ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen Papst Leo XIV. und US-Präsident Donald Trump. Nachdem der Papst Gewalt im Iran scharf verurteilt und zu mehr Diplomatie aufgerufen hatte, reagierte Trump mit persönlichen Angriffen und bezeichnete ihn als „schwach“. Wallner stellt sich klar hinter den Papst: Es sei dessen Aufgabe, konsequent für Frieden einzutreten. Die vatikanische Diplomatie versuche stets zu vermitteln – auch wenn das in aufgeheizten Konflikten schnell missverstanden werde.