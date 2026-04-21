Rabiate Gattin (47) ging auf ihren Ehemann los

Kratzwunden am Rücken

Bei einem weiteren Vorfall soll sie versucht haben, dem Mann das Handy abzunehmen. Dabei habe sie ihn am Kragen gepackt und gekratzt – mit dem Ergebnis, dass dieser Kratzwunden am Rücken davontrug. Die Angeklagte wies die Vorwürfe zurück. Die Beziehung sei schlicht „angespannt“ gewesen, Streit habe sich oft „wegen Kleinigkeiten“ entzündet und sei dann eskaliert. Seit rund zwei Monaten geht das Paar getrennte Wege – womöglich eine der ruhigeren Entwicklungen in dieser Geschichte.