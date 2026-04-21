Die Steirer sind in China längst heimisch geworden

Mittlerweile brummt das Geschäft auch wieder: „In den letzten zwei, drei Jahren wurden wir schwer gebeutelt“, gibt der gebürtige Leobner zu – ein Mitarbeiterabbau, auch in der Steiermark, war die Folge. „Aber jetzt sind wir wieder voll da. Wir waren unter den Wenigen, die in den letzten Jahren Kapazitäten frei gehabt haben, und das hat sich bezahlt gemacht.“