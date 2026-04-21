Jagd auf den Antilopen-Sniper von Schönbrunn

Ende März wurde im Tiergarten Schönbrunn eine junge Antilope erschossen. Vermutlich verwendete der Schütze ein Kleinkaliber-Gewehr mit Schalldämpfer und Nachtsichtgerät. Die Polizei gibt sich wortkarg, der Täter ist noch da draußen. Hat der Killer schon mal zugeschlagen?
Das Jungtier wurde von außerhalb des Geheges erlegt. Um etwa 3 Uhr morgens des 29. März (Palmsonntag), das legen die Auswertungen der Überwachungskameras nahe – die „Krone“ berichtete. Die Killer dürfte ein Kleinkaliber-Gewehr samt Nachtsichtgerät und Schalldämpfer verwendet haben, denn der Schuss war nirgends zu hören gewesen. Bzw. ist niemandem in der Gegend aufgefallen.
Einen Monat nach dem brutalen Tiermord ist Täter immer noch auf freien Fuß. „Die Ermittlungen sind im Gange. Sobald es solche gibt, werden wir diese aktiv kommunizieren“, erklärt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Wien. Die Jagd nach dem rätselhaften Sniper geht also auf Hochtouren weiter.
Auch der Zoo gibt sich zugeknöpft. „Bezüglich der Sicherheitsmaßnahmen stehen wir in guter Zusammenarbeit mit der Polizei. Wie bereits kommuniziert, wurde der nächtliche Sicherheitsdienst aufgestockt. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir zu den Sicherheitsmaßnahmen keine weiteren Details veröffentlichen“, so eine Tiergarten-Sprecherin.
Auch der Zoo gibt sich zugeknöpft. „Bezüglich der Sicherheitsmaßnahmen stehen wir in guter Zusammenarbeit mit der Polizei. Wie bereits kommuniziert, wurde der nächtliche Sicherheitsdienst aufgestockt. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir zu den Sicherheitsmaßnahmen keine weiteren Details veröffentlichen“, so eine Tiergarten-Sprecherin.
Hat brutaler Killer schon einmal zugeschlagen?
Unklar ist zudem das Motiv des Killers. Hat er für weitere Abschüsse geprobt? War es Frust, wegen einer vermasselten Jägerprüfung? Hat er vielleicht schon anderorts (Wiener Wald, Lainzer Tiergarten, Lobau etc.) einmal zugeschlagen?
Dem Forstamt (MA 49) sind keine Vorfälle dieser Art auf ihren Eigenjagdgebieten bekannt. „Ein Eingriff in fremdes Jagdrecht wird gegebenenfalls bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, heißt es beim Forst- und Landwirtschaftsgebiet der Stadt Wien. Die Polizei erklärt dazu: „Uns liegen solche Zahlen nicht vor, weil es einerseits statistisch nicht erfasst wird und auch kaum bis gar nicht vorkommt.“
Unsicherheit, viele Fragen, die keiner beantworten will oder kann. Die Wiener warten auf Ergebnisse – bis dahin nagt ein beklemmendes Unbehagen.
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