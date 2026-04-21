Jagd auf den Antilopen-Sniper von Schönbrunn

Dem Forstamt (MA 49) sind keine Vorfälle dieser Art auf ihren Eigenjagdgebieten bekannt. „Ein Eingriff in fremdes Jagdrecht wird gegebenenfalls bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, heißt es beim Forst- und Landwirtschaftsgebiet der Stadt Wien. Die Polizei erklärt dazu: „Uns liegen solche Zahlen nicht vor, weil es einerseits statistisch nicht erfasst wird und auch kaum bis gar nicht vorkommt.“