Nach Rauswurf: Nun spricht ehemaliger Klinik-Chef

Widerstand von Mitarbeitern

Fakt ist: Kolk wollte an seiner Klinik einiges verändern. Dafür war er 2019 nach einer längeren Zeit der Interimsführung wohl auch aus München geholt worden. „Mir wurde dann aber vorgeworfen, Mitarbeiter zu wenig in diesem Veränderungsprozess mitgenommen zu haben“, spricht Kolk von Befindlichkeiten einiger weniger Mitarbeiter, die eine Neustrukturierung torpediert hätten. „Um Selbstverwirklichung geht es in einer Klinik nicht, sondern um die bestmögliche Patientenversorgung und eine gute Ausbildung des Nachwuchses.“ Als Klinik-Chef müsse man dafür einen klar definierten Rahmen setzen, innerhalb dessen man sich bewege.