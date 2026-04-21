78-Jähriger prügelt Ex wegen Lappalie fast zu Tode

Rippenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma

Die Details der Tat ließen selbst erfahrene Prozessbeobachter erschüttern: Der Einheimische soll die Frau zunächst in der Wohnung zu Boden gestoßen, sich auf sie gesetzt, mit Fäusten sowie einem Plastikgegenstand auf sie eingedroschen und mehrmals mit dem Tod bedroht haben. Danach habe er sie in die Garage gezerrt und dort unter anderem mit einer Radkappe attackiert. Ein couragierter Zeuge griff ein und alarmierte die Polizei. Die Frau erlitt drei gebrochene Rippen sowie ein Schädel-Hirn-Trauma.