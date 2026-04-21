Rätselraten bei Stromrechnung der Salzburg AG

Der Kunde hatte den Monatsbetrag gleich zu Beginn auf 40 Euro senken lassen – der auch gepasst hat, wie die Abrechnung zeigt. Woher kommt dann die neue Vorschreibung von 85 Euro? „In diesem Fall wurde erst ab Juli Strom bezogen und es gibt daher kein Durchrechnungsjahr. Deshalb wurde automatisch die Ersteinstufung als Referenz herangezogen“, so der Sprecher. Der Stromkunde musste auch mehr für die Netzdienstleistungen zahlen als für den eigentlichen Strom. „Das hängt mit den Pauschalen zusammen. Diese Fixkosten sind bei geringerem Verbrauch relativ hoch.“