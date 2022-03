Schwanger und HIV-positiv. Bleibt das Baby gesund?

HIV-Abklärung im Mutter-Kind-Pass verankert

Die vorhandenen modernen und gut beforschten Medikamente, die zur Verfügung stehen, bieten auch Sicherheit für das Baby - es steckt sich nicht mit HIV an. Immer noch erhalten viele Patientinnen ihre Erstdiagnose im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung. Aber das Gros der Schwangeren ist erfreulicherweise schon in einer stabil eingestellten Therapie und hat oft auch bereits erste, HIV-negative, Kinder geboren. Vermehrten Aufklärungsbedarf sieht Prof. Grabmeier-Pfistershammer bei Frauen mit Migrationshintergrund und ihren Familien, da sie oft auch soziale Probleme mitbringen und in ihrem Umfeld das Thema HIV meist noch stärker mit einem sehr großen Tabu belegt ist als sonst. Sie benötigen mehr Unterstützung und sollten sich unbedingt an eine Fachabteilung wenden. Es wird geraten, wenn möglich, zur Untersuchung eine weibliche Vertrauensperson mitzubringen, die bei Bedarf übersetzen und begleiten kann.