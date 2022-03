VW ID.Buzz: Der coole Elektro-Bulli ist endlich da

Neuzeit immer an Bord

LED-Schweinwerfer sind in der stylishen Front serienmäßig, optional mit Matrix-Technik. Eine schmale LED-Spange verbindet die Scheinwerfer, unterbrochen durch ein überdimensionales VW-Logo als Hommage an die guten, alten Zeiten. Auch am Heck befindet sich eine durchgehende LED-Leiste. Wie der T1 gibt es den ID.Buzz optional in verschiedenen Zweifarblackierungen, die sich in der Neuzeit aber auch im Innenraum wiederfinden.