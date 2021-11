VW ID.5: Das SUV-Coupé lässt sein Tarnkleid fallen

Lange hat Volkswagen den ID.5 in Tarnfolierung durch die Welt respektive das Internet und auf die IAA geschickt - jetzt wurde das Elektro-SUV-Coupé in „full splendor“ präsentiert. Mit praktisch identischer Länge wie der ID.4 soll das Platzangebot trotz flacherer Dachlinie in etwa gleich sein. Zur Wahl stehen drei Motorisierungen, die alle mit dem 77-kWh-Akku kombiniert sind. Maximale WLTP-Reichweite: 540 Kilometer.