Volkswagen will Autos schneller entwickeln & bauen

Dafür hat Volkswagen das Projekt Trinity auf den Weg gebracht. Am Stammsitz in Wolfsburg soll ein neues Werk errichtet werden, in dem auf einer neuen Architektur ab 2026 ein Fahrzeug vom Band laufen soll, dessen Produktion nicht länger als zehn Stunden dauert - das peilt auch Tesla in seiner neuen Fabrik in Grünheide nahe Berlin an. Dort soll die Produktion schon bald anlaufen.