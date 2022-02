Morbus Fabry: ein Leiden mit vielen Gesichtern

An der seltenen, erblichen Stoffwechselerkrankung Morbus Fabry leiden in Österreich etwa 130 Menschen. Genetisch bedingt fehlt ihnen ein Enzym - das sogenannte alpha-Galaktosidase A-Enzym. Ist dieser Eiweißstoff nicht vorhanden, können bestimmte Fettstoffe im Organismus nicht abgebaut werden, lagern sich in den Körperzellen ab und schädigen Gewebe sowie Organe. Spezielle, einfach durchzuführende Bluttests könnten klare Hinweise auf diese Erbkrankheit geben. Das sie aber so selten vorkommt, die Beschwerden derart unterschiedlich sind und mitunter fälschlicherweise anderen, häufigeren Leiden zugeordnet werden, verstreicht oftmals wertvolle Zeit.