ALS - Nervenkrankheit, die alle Muskeln lähmt

„Es ist in Österreich schwierig, Informationen sowie Ärzte und Therapeuten, die Erfahrung mit ALS haben, zu finden. Bewilligung und Finanzierung dauern meist Monate, oftmals kommen daher Erleichterungen fürs tägliche Leben viel zu spät“, so Roman R. Monatelange Suche nach geeigneten Therapien führten ihn schließlich zur Christian-Doppler-Klinik Salzburg, wo er an der ambulanten neurologischen Reha teilnahm. Dies kann Herr R. anderen Betroffenen empfehlen. Hier finden sie verschiedene Behandlungsmöglichkeiten an einem Ort und Therapeuten mit Erfahrung. Auch der Austausch mit anderen Patienten ist hilfreich. Das schreckliche an ALS: Hat man sich mit einer Einschränkung abgefunden und an nötige Hilfsmittel gewöhnt, greift die Krankheit an anderen Stellen im Körper erneut an. Man weiß nicht, welche Funktion als Nächstes betroffen sein wird und wie lange es dauert, bis diese verloren geht.