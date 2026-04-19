Stressen Sie digitale Mitteilungen?

Digitale Kommunikation ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken, doch sie hat ihren Preis. Ständige Nachrichten auf Plattformen wie WhatsApp, Telegram oder Slack sorgen dafür, dass viele Menschen sich rund um die Uhr erreichbar fühlen. Unsere Frage des Tages vom 19.04.2026. lautet daher: „WhatsApp und Co.: Fühlen Sie sich durch digitale Mitteilungen gestresst?“
Doch wie stark beeinflussen diese digitalen Reize tatsächlich unser Wohlbefinden? Ist es die Menge an Nachrichten, der soziale Druck, sofort zu antworten, oder die fehlende Trennung zwischen Arbeit und Freizeit? Und welche Strategien gibt es, um bewusster mit der ständigen Erreichbarkeit umzugehen, ohne dabei den Anschluss zu verlieren?
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