Stressen Sie digitale Mitteilungen?

Digitale Kommunikation ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken, doch sie hat ihren Preis. Ständige Nachrichten auf Plattformen wie WhatsApp, Telegram oder Slack sorgen dafür, dass viele Menschen sich rund um die Uhr erreichbar fühlen. Unsere Frage des Tages vom 19.04.2026. lautet daher: „WhatsApp und Co.: Fühlen Sie sich durch digitale Mitteilungen gestresst?“