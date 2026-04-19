Bub bleibt zurück
Angriff in Kiew: Video zeigt flüchtende Polizisten
Fünf tote Zivilisten und ein nach einer Geiselnahme in einem Kiewer Supermarkt eliminierter Angreifer: Das ist die traurige Bilanz einer Schuss-Attacke am Samstag in der ukrainischen Hauptstadt. Einen Tag danach wirft allerdings ein Video Fragen auf, denn es zeigt zwei flüchtende Polizisten, die einen Buben alleine zurücklassen ...
Nach den tödlichen Schüssen laufen die Ermittlungen derzeit nicht nur zu den Hintergründen der Tat, sondern auch zum Verhalten der Polizei. Innenminister Ihor Klymenko kündigte die Einleitung eines Dienstaufsichtsverfahrens an.
Minister fordert mehr Professionalität
„Dienen und schützen ist nicht nur eine Losung“, mahnte Klymenko auf Telegram. Dies müsse mit Professionalität einhergehen – gerade in kritischen Situationen, wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel stehe, so der Minister.
Bub bleibt allein zurück – und kann entkommen
Auf dem Video zu sehen sind zwei Polizisten, die bei einem kleinen Buben stehen, bei den ersten Schüssen aber einfach weglaufen und das Kind allein lassen. Der Bub flieht kurz darauf auch und kann entkommen. Allerdings trifft es in dem von Augenzeugen aufgenommenen Video einen Mann, der unmittelbar neben dem Buben vor den Schüssen davonläuft.
Sechs Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte
Die Bluttat mit mindestens sechs Toten und mehr als einem Dutzend Verletzten wird von den Behörden als Terroranschlag eingestuft. Ob es einen politischen Hintergrund der Tat oder eine direkte Verbindung zu der seit vier Jahren laufenden russischen Invasion gibt, ist allerdings weiter völlig offen.
Der Todesschütze wurde zwar in Moskau geboren, besaß aber seit Langem die ukrainische Staatsbürgerschaft. Für den Besitz der Tatwaffe hatte der 58-Jährige eine Erlaubnis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.