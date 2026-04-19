Angriff in Kiew: Video zeigt flüchtende Polizisten

Bub bleibt allein zurück – und kann entkommen

Auf dem Video zu sehen sind zwei Polizisten, die bei einem kleinen Buben stehen, bei den ersten Schüssen aber einfach weglaufen und das Kind allein lassen. Der Bub flieht kurz darauf auch und kann entkommen. Allerdings trifft es in dem von Augenzeugen aufgenommenen Video einen Mann, der unmittelbar neben dem Buben vor den Schüssen davonläuft.