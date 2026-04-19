Vater von Bundeskanzler Stocker verstorben

Wie der Vater, so der Sohn: Auch die Karriere des verstorbenen Vaters von Bundeskanzler Christian Stocker war über viele Jahre politisch geprägt. Der am 1. Jänner 1933 geborene Christgewerkschafter saß nicht nur im Nationalrat (1983 bis 1993), sondern davor auch im Bundesrat (1979 bis 1983). Beruflich war er bis in die 90er-Jahre als Elektromonteur bei der NEWAG (heute: EVN) beschäftigt, davor als Elektroinstallateur bei einer Firma in Wiener Neustadt.