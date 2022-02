„Ich muss viel auf meinen Körper hören“

Gründung einer Selbsthilfegruppe

Der Schritt zur Gründung einer Selbsthilfegruppe im Jahr 2018 war dadurch nicht mehr weit. Außerdem gab es auch ein Versprechen an sie selber: „Bevor ich die Diagnose bekommen hatte, war ich so verzweifelt, dass ich oft weinend am Boden gelegen bin. Damals habe ich mir geschworen, anderen zu helfen, wenn ich jemals wieder in ein normales Leben zurückfinde“, erzählt die tapfere Linzerin. Wie lebt Katharina Sigl heute mit ihren Beschwerden? Was hilft ihr? „In der Früh betrachte ich meinen Ist-Zustand. Denn ich habe gelernt, auf meinen Organismus zu hören. Ich richte meinen ganzen Alltag so aus, dass mein Körper mithalten kann. Geht es mir schlecht, erledige ich nur das Notwendigste.“ Sie achtet sehr auf ihre Ernährung, setzt auf Bewegung, mentales Training und sanfte Therapien (wie Osteopathie). Ihr größtes Hobby ist Schwimmen: „Auf diese Weise werden meine Schmerzen am besten gelindert“, erzählt die Oberösterreicherin.