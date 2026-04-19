Benjamin Karl beim Neusiedler See Radmarathon 64.

Der eine Radkarriere anstrebende Snowboard-Doppelolympiasieger Benjamin Karl hat den 34. Neusiedler See Radmarathon an der 64. Stelle beendet und von einem „super Rennen mit durchgehend 300 Watt“ gesprochen.
Der Pole Gracjan Szelag wiederholte über die 125-Kilometer-Distanz mit 600 Höhenmetern seinen Vorjahressieg mit Streckenrekord, bei den Frauen war die Slowakin Alica Bradlerova erfolgreich.
Heimische Beste wurden Anton Erlbacher als Dritter und Anna Haditsch als Siebente.
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