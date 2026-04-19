Beichler überrascht mit Startelf bei der Austria

Der FC Red Bull Salzburg gastiert am Sonntagnachmittag (14.30, live auf Sky) in der Fußball-Bundesliga beim FK Austria Wien. Die Bullen sind zum Siegen verdammt, wollen sie noch einmal in den Titelkampf eingreifen. Cheftrainer Daniel Beichler überrascht dabei einmal mehr mit seiner Startaufstellung.
Daniel Beichler bleibt der Mann für Überraschungen, wenn es um seine Startformationen geht. Der Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg stellt nach der 2:3-Heimniederlage zuletzt gegen den LASK erneut um und verändert neuerlich seine Innenverteidigung.
Kjaergaard kehrt in die Startelf zurück
Zum fünften Mal in Folge läuft eine veränderte Paarung auf. Waren gegen die Linzer zuletzt noch Jannik Schuster und Anrie Chase in der Startelf, läuft diesmal Tim Drexler neben dem Tiroler auf.
Erstmals in diesem Kalenderjahr darf Maurits Kjaergaard von Beginn an ran, was aber durchaus zu erwarten war. Der Däne, der wochenlang außen vor war, hat sich zurück ins Team gekämpft und zuletzt als Joker gute Leistungen gezeigt.
Zum bislang letzten Mal stand er am 23. November in der Startaufstellung. Damals verloren die Bullen zuhause mit 2:3 gegen die WSG Tirol.
Im Tor steht wie erwartet Alexander Schlager, die Außenverteidiger heißen Stefan Lainer und Frans Krätzig. Neben Kjaergaard sind auch Mads Bidstrup und Sota Kitano im Mittelfeld aufgeboten.
Zudem setzt Beichler auf das Trio Yorbe Vertessen, Karim Konate und Kerim Alajbegovic.
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