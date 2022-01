Selten, aber bei Weitem nicht allein

Pro Rare Austria ist ein gemeinnütziger Verein, hat rund 80 Mitglieder und versteht sich als aktive Plattform. Am 28. Februar (in Schaltjahren am 29. 2.) findet der Tag der seltenen Erkrankungen statt. Bereits am 26. Februar finden Sie virtuelle Veranstaltungen. Außerdem werden weltweit Wahrzeichen wie das Riesenrad in Wien beleuchtet.