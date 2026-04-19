„Purpurne Flüsse“-Star in Schwimmbad ertrunken

Die aus dem Thriller „Die purpurnen Flüsse“ bekannte Schauspielerin Nadia Farès ist nach einem Unfall in einem Schwimmbad gestorben. Drei bis vier Minuten lang soll sie reglos unter Wasser gelegen haben, bis Zeugen endlich eingriffen und die 57-Jährige aus dem Becken zogen.
Farès wurde anschließend in das Pariser Krankenhaus La Pitié-Salpêtrière eingeliefert. Trotz intensiver medizinischer Versorgung konnte ihr Leben nicht gerettet werden.
Tagelang lag sie im künstlichen Koma. Am Sonntagnachmittag wurde ihr Tod verkündet, gestorben sein soll sie bereits am 17. April.
War geübte Schwimmerin
Die 57-Jährige galt als geübte Schwimmerin. Die Ermittlungen laufen, der genaue Hergang des Unfalls ist noch ungewiss. Nach Angaben von Augenzeugen hörte die Darstellerin während des Schwimmens plötzlich auf, sich zu bewegen und ging lautlos unter, berichtet „Le Figaro“.
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