„Ballast“ bringt die Verdauung auf Trab!

Frauen häufiger betroffen als Männer

Vor allem in der zweiten Zyklushälfte, wenn der Hormonspiegel abnimmt, klagen viele Frauen über Obstipation. Die Abnahme der Hormone soll auch dafür verantwortlich sein, dass viele Frauen in den Wechseljahren von chronischer Verstopfung betroffen sind. Die Hauptursachen stellen aber vor allem ballaststoffarme Ernährung und zu wenig Bewegung dar. Empfehlenswert sind etwa 30 g Ballaststoffe täglich. In schweren Fällen von Verstopfung sollten es sogar 40 bis 50 g sein. Enthalten sind diese vor allem in Vollkornprodukten, Leinsamen, Gemüse und Obst. Die Umstellung auf faserreiche Kost sollte nicht abrupt erfolgen. Der Darm kann sich nur langsam daran gewöhnen, sonst drohen erst recht Blähungen und Bauchschmerzen. Unbedingt ausreichend dazu trinken, denn Ballaststoffe quellen und benötigen dafür Flüssigkeit.