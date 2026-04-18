Orbáns Abwahl irritiert Rechtspopulisten in Europa

Viktor Orbán, das große Vorbild von Europas Rechtspopulisten, ist von seinem Volk abgewählt worden. Ein Misstrauensvotum durch das Volk ist so ziemlich das Ärgste, was Populisten passieren kann, haben sie doch in ihrer Selbsteinschätzung ein besonderes Verhältnis zum Volk. Ein AfD-Rambo hatte einmal im Bundestag siegestrunken geprahlt: „Wir werden sie (die Regierung) jagen!“