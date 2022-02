Die Durchblutung - Grundstein unserer Gesundheit

Unter einer bunten Ernährung ist indes nicht Schnitzel-Pommes rot weiß gemeint, sondern Gemüse und Früchte in unterschiedlichen Farben. Vorzugsweise kombiniert man als Gemüsebeilage jeweils 2-3 Sorten in unterschiedlichen Farben, z.B. Karotten, Erbsen und Schwarzwurzeln, statt einfach nur einer Sorte. So nehmen Sie durch die Nahrung eine Vielzahl an pflanzlichen Schutzstoffen auf.