Soziale Medien waren 2021 „Goldgrube für Betrüger“

FTC rät zu Skepsis

Nutzer sollten daher einschränken, wer ihre Beiträge und Informationen in den sozialen Medien sehen kann, empfiehlt die Behörde. Skepsis sei zudem angebracht, wenn Freunde in Nachrichten um Geld bitten würden - vor allem, wenn dieses in Kryptowährungen überwiesen werden solle. In diesem Fall rät die FTC, besagte Freunde telefonisch zu kontaktieren, um Rücksprache zu halten. Keinesfalls sollte Geld an Personen überwiesen werden, die man nicht persönlich kenne. Vor Einkäufen im Internet bei unbekannten Firmen, rät die FTC weiter, sollten diese per Internetsuche in Kombination mit Begriffen wie „Betrug“ oder „Beschwerde“ überprüft werden.